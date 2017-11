JUVE, PJANIC C'E'. CUADRADO IN DUBBIO

17 novembre 2017

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta della Juve a Genova dove i bianconeri affronteranno la Samp. Il tecnico campione d'Italia avrà infatti regolarmente a disposizione Miralem Pjanic anche se potrebbe dover fare a meno di Cuadrado, ancora in dubbio. Nella rifinitura di domani Allegri deciderà poi a chi affidare la mediana - tenendo ovviamente conto anche dell'impegno di Champions - con due maglie per Pjanic, Matuidi, Khedira e Marchisio.