Juve, Pjaca ko con la Croazia: fuori in barella

28 marzo 2017

Juventini che rientrano alla base dalle Nazionali. E juventini che si infortunano, sempre in Nazionale. E' quel che è accaduto a Marko Pjaca, che nel corso dell'amichevole Estonia-Croazia, a Tallin, è uscito in barella dopo un'ora di gioco. Sembra un problema non lieve, con lo stesso giocatore che si è portato le mani alla faccia. Si attendono altre notizie per capire l'entità dell'infortunio. Infortunio rimediato al ginocchio destro.