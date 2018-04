JUVE, PAPÀ HIGUAIN: "GONZALO NON ERA SIMPATICO AL PRESIDENTE DEL REAL"

3 aprile 2018

Stasera l’andata dei quarti di finale per la Juventus che contro il Real Madrid si affiderà ad un grande ex dei Blancos, Gonzalo Higuain. A parlare dell’esperienza con gli spagnoli del Pipita è stato il papà Jorge Higuain: “Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez - ha spiegato a El Larguero parlando della cessione di Higuain dal Real Madrid al Napoli nell’estate del 2013 - Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente del Real. Credo che Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Gonzalo avevano fatto più o meno le stesse cose in quel periodo”.