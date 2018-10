JUVE, NEDVED: "MAROTTA E MAZZIA MOLTO IMPORTANTI, MASSIMO RISPETTO"

02/10/2018

"È una partita assolutamente fondamentale, so quante difficoltà ci sono in queste partite dove sei stra-favorito ma devi dimostrarlo". Così il vicepresidente Pavel Nedved suona la carica in casa Juve verso la partita con lo Young Boys, seconda giornata di Champions League. "Mi associo ai ringraziamenti a Beppe Marotta e Aldo Mazzia, sono stati molto importanti per la Juve, ci hanno insegnato molto. Massimo rispetto per loro", sottolinea Nedved.