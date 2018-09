JUVE, MATUIDI: "FELICE PER GOL E VITTORIA"

01/09/2018

"Il gol? Sono contento per la squadra soprattutto. Non era facile giocare qui, ma ecco altri tre punti. Tre partite e tre vittorie, bene così". Così il centrocampista della Juve Blaise Matuidi. "Ora dobbiamo ancora lavorare, poi penseremo anche alla Champions League che è un'altra competizione. Dopo la sosta per le nazionali, la stagione entrerà nel vivo".