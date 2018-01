JUVE: MAROTTA "CON LOTITO SCONTRO DIALETTICO, NON FISICO"

27 gennaio 2018

""Scontro fisico con Lotito in Lega? C'e' stato un dibattito acceso, come può capitare e come capita spesso con Lotito, non solo al sottoscritto, ma anche a esponenti di altre societa'. Ma solo dialettico, non fisico: non rientra categoricamente nella mia cultura". Cosi' Beppe Marotta, ad della Juve, ai microfoni di Premium Sport