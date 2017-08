Juve: Khedira, problemi al ginocchio. L'allarme, in parte, rientra Il centrocampista ha saltato l'ultimo allenamento in Nazionale: i primi controlli escludono problemi seri

30 agosto 2017

Allarme in casa Juve per Khedira. Dal ritiro della Germania, che sta preparando le gare di qualificazione mondiale contro Repubblica Ceca e Norvegia, arriva infatti la notizia che il centrocampista ha saltato l'ultimo allenamento per un problema al ginocchio. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Brutta notizia per Allegri che a centrocampo deve già fare a meno di Marchisio.

Khedira è rimasto in ritiro con la sua Nazionale e nel pomeriggio, dopo i primi accertamenti, il guaio al ginocchio è parso meno grave del previsto., Potrebbero bastare un po' di riposo e lavoro personalizzato., Per dire che l'allarme in casa bianconera è in parte rientrato.

IL TWEET DELLA GERMANIA Only @SamiKhedira (knee problem) was absent from this morning's session. He will undergo further tests soon. #DieMannschaft #CZEGER pic.twitter.com/YA75cf01sn — Germany (@DFB_Team_EN) 30 agosto 2017

Khedira salterà sicuramente i due impegni della Nazionale in programma il 1° e 4 settembre. Dall'esito dei suoi esami dipenderà il ritorno o meno sul mercato della Juve per un'operazione last minute per un centrocampista. Considerando anche il forfait di Marchisio, alle prese con problemi al ginocchio sinistro, che dovrebbe tornare a disposizione il 27 settembre nella seconda giornata di Champions in casa contro l'Olympiacos.

BROZOVIC-CUADRADO, IPOTESI ESTREMA Out Marchisio, ora anche Khedira. Mancano poche ore alla fine del calcio-mercato, e che cosa potrebbe fare la Juventus per affrontare questa emergenza di fine estate? Galleggia da luglio l'ipotesi di uno scambio con l'Inter, ovvero lo scambio Brozovic-Cuadrado, ipotesi che si è affacciata più volte senza mai giungere a una trattativa vera e propria: Brozovic che da sempre piace ad Allegri (lo voleva già nel 2015 e nel 2016) e Cuadrado che non dispiace a Spalletti, considerando anche il fresco ko di Cancelo. Non ci sono segnali espliciti di una trattativa che si possa riaprire nel penultimo e ultimo giorno di mercato, onestamente sarebbe complicato trovare accordi su giocatori così importanti e in poco tempo. Da segnalare comunque che l'idea c'è stata. E magari c'è ancora. Viste le strette necessità.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X