JUVE, KHEDIRA: "NON VEDO L'ORA DI INIZIARE E GIOCARE CON CR7"

16/08/2018

Sami Khedira non vede l'ora di tornare a giocare, soprattutto al fianco del suo ex compagno al Real, Cristiano Ronaldo. "Sabato si comincia con la partita di Verona, ho una grande aspettativa per la nuova stagione e un buon feeling con il nostro nuovo gruppo. Inoltre, l'opportunità di giocare con Cristiano dopo l'esperienza al Real è fantastica. Arrivo alla nuova stagione dopo un'estate difficile, quella con la Juve era stata una buona stagone con 9 gol eppure ho disputato le peggiori partite dell'anno ai Mondiali. Le critiche nei miei confronti erano assolutamente giustificate", ha scritto il tedesco della Juve sui suoi social.