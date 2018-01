JUVE: KHEDIRA "IL DUELLO CON NAPOLI DURERA' FINO A FINE STAGIONE"

27 gennaio 2018

"È stata una partita difficile, ma siamo riusciti a sbloccarla e l'importante è che questa vittoria sia arrivata. Pressione al Napoli? Il nostro obiettivo è di vincere lo scudetto, ma penso che questa lotta con il Napoli durerà per tutta la stagione". Lo ha detto il centrocampista della Juve Khedira a Premium Sport. "Abbiamo lavorato molto durante la pausa, la stagione è lunga e abbiamo ancora tante partite e siamo in gioco in tutte le competizioni: vogliamo arrivare in fondo in ogni ambito".