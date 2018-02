Juve, Higuain: "Sì alle critiche, ma quelle costruttive" L'attaccante argentino precisa il suo pensiero dopo lo sfogo social all'indomani del pareggio con il Tottenham

16 febbraio 2018

Nel day after di Juventus-Tottenham 2-2, con Higuain grande protagonista (doppietta realizzata, e rigore del possibile 3-1 sbagliato) era arrivato lo sfogo social ("facile parlare dal divano di casa"). Nell'anti-vigilia del derby in campionato, è arrivata la precisazione. Il Pipita, infatti, sempre utilizzando Instagram, ha dichiarato "ascoltare sempre le critiche, quelle costruttive, non distruttive". Un altro messaggio, lanciato all'indirizzo di stampa e tifosi, che mostra un lato ben preciso del carattere del numero nove bianconero: perfezionista, vincente, autocritico, ma anche leggermente permaloso.

LAVORO PERSONALIZZATO PER BARZAGLI, MATUIDI E CUADRADO È stata una seduta principalmente incentrata sulla tattica quella che ha visto protagonisti i giocatori della Juventus, che hanno lavorato al Training Center sulle soluzioni da adottare in campo domenica alle 12.30 nel derby della Mole che li vedrà in campo all'Olimpico-Grande Torino ospiti della formazione granata. Gruppo al completo, fatta eccezione per Andrea Barzagli, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado, che hanno proseguito nel proprio programma personalizzato di allenamento.



ALLEGRI RITROVA IL SORRISO: L'INFERMERIA SI STA SVUOTANDO



ALEX SANDRO: "FUTURO? HO UN CONTRATTO CON LA JUVE" Alex Sandro sembra voler allontanare le voci che lo vorrebbero lontano dalla Juve. "Io non guardo i giornali, sono sempre concentrato sul mio lavoro sul campo: al momento l’unico contratto che ho è quello con la Juventus, quindi penso solo alla Juventus. Futuro? Ho ancora due anni di contratto con i bianconeri", ha detto a Premium Sport. Sulla sfida scudetto col Napoli: "È una grande squadra, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno nella testa. So quali sono i nostri di pensieri: noi vogliamo vincere tutto, non solo il campionato, ma anche la Champions e la Coppa Italia. Siamo contenti del ritorno di Dybala perché per noi lui è un giocatore importantissimo: con la sua qualità alzeremo il livello del nostro gioco.

