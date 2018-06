JUVE, DYBALA: "SOGNO DI VINCERE IL MONDIALE CON MESSI"

29 maggio 2018

L'argentino Paulo Dybala ha rilasciato una intervista a Cadena 3, nel corso della quale l'attaccante della Juventus ha rivelato il suo personale sogno dopo aver vinto lo scudetto in bianconero: “Il mio sogno? Ho il desiderio di dare una mano a Leo Messi per vincere il mondiale, inutile nascondersi. Sarebbe una cosa incredibile - si legge su La Gazzetta dello Sport - per tutti noi. Vogliamo aiutarlo tutti come squadra. Leo è il migliore della storia del calcio. È un sogno giocare con lui, e vorrei poter vincere ed alzare con Messi la Coppa del mondo. Allenarsi con lui è impareggiabile”.