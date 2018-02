JUVE, DYBALA FA PASSI DA GIGANTE: IL TOTTENHAM NEL MIRINO

2 febbraio 2018

Non sarà impossibile vedere Dybala in campo in Juventus-Tottenham del 13 febbraio, almeno per uno spezzone di gara. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino migliora e già da oggi potrà aumentare sensibilmente i carichi di lavoro. I controlli strumentali di ieri hanno dato responso positivo, la lesione muscolare è completamente cicatrizzata e dalla prossima settimana potrà rientrare in gruppo.