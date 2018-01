JUVE, DOUGLAS COSTA: "IL NAPOLI GIOCA MEGLIO? PREFERISCO VINCERE"

24 gennaio 2018

Douglas Costa è diventato un perno fondamentale negli ingranaggi della Juventus. L'esterno brasiliano ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha spiegato anche le sue sensazioni riguardanti la corsa scudetto con il Napoli: "Il campionato italiano è molto competitivo e tante squadre partono per vincere il titolo. In Brasile diciamo che è interessante 'darsi la caccia' in testa alla classifica perché il torneo diventa più spettacolare e crescono gli spettatori negli stadi". Poi sul Napoli che molti reputano la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia: "Il Napoli esprime un bel calcio, ma il miglior calcio non è una garanzia di successo. Alla fine conta vincere. A me piace il bel calcio, ma preferisco vincere". Chiusura sul possibile triplete: "Non saprei... Ci sono tanti fattori e la nostra è una formazione con diversi giocatori nuovi. Io però ho fiducia perché siamo forti e sono convinto che possiamo raggiungere ogni traguardo".