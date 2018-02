Juve, Douglas Costa: "Ai tempi del Gremio costretto a perdere per non morire"

20 febbraio 2018

Clamorosa rivelazione di Douglas Costa quando giocava nel Gremio . Il brasiliano della Juve ha raccontato ai microfoni del canale Youtube 'Pilhado' di quando furono praticamente costretti a perdere la partita col Flamengo per... vivere. "Eravamo sull'1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, arrivò la notizia che l'Internacional sarebbe stato campione del Brasilerao. Dovevo giocare per non vincere. Se avessimo battuto il Flamengo saremmo morti".

"Alla fine 2-1 per il Flamengo e tutti felici - ha proseguito Douglas Costa - Ci era stato ordinato di perdere? E' normale che i dirigenti facciano visita in spogliatoio, specie prima di una partita di questa importanza. Il Flamengo stava lottando per il titolo e il Maracanà era pieno. Ci dissero che potevamo fare quello che volevamo, che la responsabilità era nostra. Che se avessimo vinto la gente avrebbe invaso la pista in aeroporto e non saremmo potuti partire. Sarebbe stata una macchia per la storia del Gremio: dare il titolo all'Internacional. Se avessimo battuto il Flamengo, saremmo morti".