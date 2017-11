JUVE, CUADRADO SALTA LA SAMP

14 novembre 2017

Dopo un giorno di riposo, oggi la Juventus è tornata ad allenarsi al al Training Center di Vinovo. Pian piano stanno rientrando i nazionali in vista della sfida di domenica alle 15 al Ferraris di Genova contro la Samp. Oltre a Mario Mandzukic, Stephan Lichtsteiner e Medhi Benatia, oggi si sono rivisti anche Chiellini, impegnato solo in un lavoro di scarico, e Juan Cuadrado che è rientrato in anticipo dalla Colombia e ha seguito un programma specifico a causa di un affaticamento all'adduttore sinistro. Per lui domenica probabile riposo in vista della successiva sfida contro il Barcellona in Champions League.