JUVE, CUADRADO OPERATO IN GERMANIA: IN CAMPO TRA DUE MESI

30 gennaio 2018

Con un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito, la Juventus ha comunicato che il colombiano Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della dottoressa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica. Con tutta probabilità tornerà in campo tra due mesi.