JUVE, CRISTIANO RONALDO TESTIMONIAL PER UN BRAND NAPOLETANO

27/09/2018

Cristiano Ronaldo testimonial del marchio partenopeo Yamamay a poche ore da Juventus-Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce di un accordo raggiunto tra CR7 e il noto brand napoletano destinato a far discutere: CR7 sarà testimonial della linea di intimo maschile Yamamay. L`annuncio ufficiale sarà dato oggi, a poche ore dall`incontro Juventus-Napoli. E si annunciano vivaci reazioni in salsa napoletana per la scelta di un testimonial così "bianconero". Qualche ironico "assaggio" c`è già stato: "Lo avete messo in mutande" commenta qualcuno che ha già sbirciato le foto, mentre altri pensano al cachet che CR7 ha richiesto per la campagna. Da ieri a Gallarate, sulla facciata del palazzo quartier generale di Yamamay, campeggia l`immagine del calciatore in mutande. Rigorosamente in bianco e nero.