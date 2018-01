JUVE, CONTUSIONI PER BERNARDESCHI E DOUGLAS COSTA

31 gennaio 2018

Nessuno allarme, ma un po' di preoccupazione in casa Juve per Federico Bernarderschi e Douglas Costa. Il primo ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani. Per lui niente Sassuolo. Douglas Costa, invece, ha effettuato lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro: anche lui verrà valutato domani.