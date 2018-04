JUVE, CHIELLINI: "TRA ANDATA E RITORNO E' SUCCESSO DI TUTTO"

11 aprile 2018

"Fra andata e ritorno e' successo di tutto, bisogna accettare. in Europa succede spesso cosi'. Resta quanto fatto sul campo, abbiamo fatto una grande partita e ci abbiamo sempre creduto. Nei prossimi anni l'obiettivo di alzare la coppa passera' anche da episodi come questi". Cosi' Giorgio Chiellini, difensore della Juve, commenta ai microfoni di Premium l'eliminazione dalla Champions. "Il rigore era tutto tranne che netto, rivedendolo mi viene da ridere. L'arbitro dovrebbe essere la persona che si vede di meno in campo, deve avere personalita'", ha aggiunto. "Ci e' passato il Bayern prima di noi, non siamo stati i primi e non saremo gli ultimi", ha proseguito. "Dopo stasera ci meritiamo di vincere il settimo scudetto e la Coppa Italia", ha concluso.