Juve, Chiellini: "A Napoli ci sarò. Perdere sarebbe pesante"

28 novembre 2017

"In nessuno dei casi il campionato finisce venerdì - ha aggiunto Chiellini - Pensare di non soffrire sarebbe da ottusi, e noi non lo siamo. Il Napoli è una squadra organizzata, che attacca e pressa bene. Servirà spirito di sacrificio per contrastarla, ha grandi campioni. Qualche difetto ce l'ha, dobbiamo sfruttarlo. Insigne? Lo conosco da tanti anni, ha tanta qualità, ma il Napoli è una squadra completa". E ancora su Higuain: "Già che si è operato sta un po' meglio. Sicuramente, fa tutto per esserci. Anche lui ci tiene in modo particolare. Oggi lo abbiamo visto arrivare a Vinovo, vedremo nei prossimi giorni".



"La difesa fondamentale per arrivare in fondo? La verità è che non solo noi in Italia abbiamo vinto i campionati così. Nel 90% dei casi la miglior difesa fa la differenza. Abbiamo avuto un po' troppe amnesie, alti e bassi. Venerdi' uscire dal San Paolo con zero gol subiti sarebbe una prova di forza importante. E' l'esame piu' difficile per tutte le squadre di Serie A", ha concluso.