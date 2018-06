JUVE, CHELLINI: "SCUDETTO EMOZIONANTE COME IL PRIMO"

28 maggio 2018

"Lottare fino alla fine per arrivare alle vittorie è ancora più bello, penso sia stata un'emozione paragonabile solo al primo scudetto di questo ciclo". In ottica Nazionale rimane però una ferita aperta la mancata qualificazione al Mondiale. "Sarà un'estate particolare, cercherò di andare più lontano possibile, dove il fuso orario mi permetterà di vedere meno partite possibile - ha ammesso il difensore della Juventus - . È una ferita aperta che ci metterà diverso tempo per rimarginarsi".