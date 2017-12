JUVE, BERNARDESCHI: "SEGNALE AL CAMPIONATO"

30 dicembre 2017

Federico Bernardeschi commenta con soddisfazione il successo della Juve a Verona. “Era importantissimo vincere oggi, chiudiamo l’anno in bellezza, ma dobbiamo subito pensare al derby di Coppa Italia. Abbiamo calato un po’ la tensione dopo il vantaggio, il mister si è accorto di questo e ha cambiato cercando di risistemare tutto. Abbiamo preso lo schiaffo del pareggio ma da grande squadra ci siamo subito rialzati e abbiamo vinto. Juve e Napoli da sole in fuga? Era importante vincere anche per questo, per prender un bel vantaggio da quelle dietro. Ora siamo solo noi e il Napoli davanti: abbiamo dato un segnale importante al campionato", ha detto a Premium Sport.