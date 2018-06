JUVE, BERNARDESCHI: "FA MALE NON ESSERE AL MONDIALE"

14/06/2018

Il Mondiale è iniziato, come noto senza l'Italia. Una ferita ancora viva. Ne parla su Instagram anche Federico Bernardeschi: "Fa ancora male. Ora che si comincia, torna tutto in testa, a mesi di distanza. La delusione, rabbia e frustrazione per non esserci e per non aver portato una nazione intera a questi Mondiali e' enorme. In molti penseranno che non ce ne importa nulla, che abbiamo gia' dimenticato tutto, che non ci siamo impegnati abbastanza. Purtroppo non è così. Avremmo dovuto fare molto di più, lo sappiamo, questo è sicuro. Ma noi, italiani, non siamo fatti per piangerci addosso. Dobbiamo reagire, sappiamo reagire! Abbiamo intrapreso un nuovo percorso, con tanta voglia di fare e avremo un motivo in piu' per dare il massimo: cancellare questa delusione dalla mente di tutti gli italiani! In bocca al lupo a chi se lo giochera', vinca il migliore. Noi torneremo, statene certi!".