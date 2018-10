JUVE, BENATIA: "SOLO NOI STESSI POSSIAMO FERMARCI"

02/10/2018

Benatia non ha dubbi, questa Juve non ha limiti: "La Champions è sempre difficile e l'avversario era molto fisico. Ovviamente è stato tutto più facile con il gol segnato all'inizio. Non abbiamo concesso neanche una rete, e questo è importante per la squadra. Solo noi stessi possiamo fermare questa Juve, se abbassiamo la tensione. Abbiamo tante qualità, la squadra è ancora più forte ma non possiamo pensare che le partite siano già vinte. Abbiamo tanti obiettivi e dobbiamo avere sempre questo atteggiamento".