JUVE, BENATIA FUGA I DUBBI: "NESSUN INFORTUNIO, ECCO PERCHE' NON GIOCO"

05/09/2018

Medhi Benatia è intervenuto con alcuni video messaggi su Instagram diretti ai tifosi della Juventus e ai sostenitori della Nazionale marocchina per spiegare il momento che sta vivendo. Il difensore, dopo essere stato accusato di aver saltato la convocazione con il suo Marocco grazie a un falso certificato medico, si è scagliato contro i giornali e ha voluto spiegare il motivo per cui non sta giocando: "Ssmentire ancora una volta un articolo che è stato fatto, come al solito, da Lions de l'Atlas (una testata giornalistica marocchina ndr). Sono pazzi. Semplicemente voglio dire che grazie a Dio non sono infortunato, sto molto molto bene. C'e un certificato medico che è stato inviato dal mio club alla Nazionale. Non è assolutamente vero, l'infortunio di cui parlano è tutto frutto di invenzione, come al solito. Chi non deve giocare in nazionale deve farsi constatare l'infortunio dal medico della nazionale, ma, grazie a Dio non è il mio caso, perchè non sono infortunato. Quindi, all'Atlas, smettetela di parlare a vanvera" ha dichiarato. "Per quanto concerne il mio stato di forma, che è ciò che interessa effettivamente, non ho ancora iniziato a giocare dall'inizio della stagione perchè non sono ancora nella mia miglior condizione fisica quindi necessariamente devo lavorare a livello fisico. E' tutto ciò che posso dirvi riguardo al mio stato di salute, ma grazie a Dio non sono infortunato e non c'è nessun certificato medico che è stato inviato, quindi non inventate cose per favore" ha concluso.