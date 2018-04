JUVE, ALLENAMENTO ANCHE PER ALEX SANDRO E BERNARDESCHI

1 aprile 2018

Dal Milan, al Real Madrid. La Juventus trascorre la Pasqua recuperando dalle fatiche della sfida con Gattuso e focalizzandosi sul prossimo impegno, che già martedì la vedrà in campo all'Allianz Stadium opposta a Cristiano Ronaldo e compagni. I bianconeri si sono ritrovati a Vinovo, con Alex Sandro e Bernardeschi che si sono allenati con il resto del gruppo sceso in campo contro il Milan: per tutti lavoro di scarico. Domani la preparazione del match di Champions entrerà nel vivo, con un nuovo allenamento in programma al pomeriggio.