JUVE, ALLEGRI: "LA CHIAVE E' LA SEMPLICITA'"

03/10/2018

"La chiave di questi risultati è la semplicità". Dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions - anche grazie al pareggio del Manchester United con il Valencia - Allegri fa i "complimenti ai ragazzi" nel consueto tweet nella notte post-partita". Si associa Cristiano Ronaldo, ieri in tribuna per la squalifica Uefa: "Complimenti ai ragazzi per un'altra importante vittoria". CR7 si prepara al rientro in Europa contro lo United, la squadra che l'ha lanciato nel gotha del calcio mondiale.