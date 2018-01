Juve, Allegri in conferenza: "Dobbiamo correre, quota scudetto a 96 punti"

5 gennaio 2018

"Abbiamo fatto 47 punti in un girone, abbiamo passato il turno in Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia: la Juve ha fatto il suo dovere , ma il Napoli sta facendo grandi risultati e avendo 48 punti ha alzato la quota scudetto a 96, dobbiamo correre". Massimiliano Allegri, alla vigilia di Cagliari-Juventus , prima partita del girone di ritorno, scuote i suoi e avverte: "Non sarà facile questa trasferta, in casa loro sono pericolosi".

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Qual è la situazione degli infortunati? De Sciglio può recuperare?

De Sciglio è out. Come Buffon e Cuadrado, Marchisio è l'unico recuperabile, Sturaro è in dubbio.



Che partita vi aspetta sabato sera?

Affrontiamo il Cagliari che è una squadra in salute, veloce, organizzata. Giocare sul loro campo è sempre difficile, sono pericolosi, hanno intensità. Ma la partita è da vincere, bisogna solo vincere.

Ha preso un colpo al polpaccio a Napoli, ha provato per giocare in Grecia ma ha avuto un risentimento. Gli abbiamo dato del tempo per recuperare e non rischiare. Dopo la sosta sarà pronto.In Coppa Italia ha fatto bene. Ripeto quanto già detto in passato: non è un calciatore da più di 20 gol, e in una grande squadra non può fare il centravanti. A Palermo poteva farlo perché giocava a 40 metri dalla porta, qui no. Infatti le sue migliori prestazioni, e i gol, sono arrivati con lui che veniva da dietro. Pensate, può fare anche la mezzala.

Proiezione scudetto? Cosa bisogna cambiare rispetto al girone di andata?

Ci mancano i punti di Bergamo e il punto in casa con la Lazio. Due rigori sbagliati, cose che possono succedere. Abbiamo fallito a Genova con la Samp. Ma abbiamo fatto tanti punti, infatti alcune squadre si sono staccate. Bisogna continaure a vincere per battere il Napoli, che ha fatto grandi risultati e ha alzato la soglia scudetto. Adesso ci vogliono 96 punti...



E' la seconda volta che hai fatto esonerare Mihajlovic...

Non ci ho pensato. Mi spiace perché lo apprezzo. Ma con Mazzarri rientra in Italia un bravo allenatore. Al ritorno troveremo un Torino diverso.



Un giudizio su Douglas Costa?

Ha fatto bene anche mercoledì con il Toro, anche se alla fine era un po' 'cottarello'. D'altronde corre e scatta sempre. Ha qualità ed è un ottimo acquisto.

Dopo la sosta sarete vicini al 100%?

Non lo so ma bisognerà essere subito pronti. Finora abbiamo centrato tutti gli obiettivi: campionato, Champions e Coppa Italia. A marzo faremo i conti, al momento abbiamo fatto il nostro.



Su ritorno di Howedes c'è una data?

Migliora, ma non so dire quando sarà a disposizione.



Ti aspetti qualcosa dal mercato? Le qualità di Emre Can sono note...

E' forte, fa parte di un grande centrocampo, quello della Germania. Ma non parliamo di mercato. Dico che Pjaca aveva bisogno di giocare e quindi abbiamo deciso di darlo in prestito.