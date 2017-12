Juve, Allegri: "Abbiamo ritrovato la nostra mentalità"

23 dicembre 2017

Battendo la Roma, la Juve ha chiuso un trittico tosto con due successi e un pareggio. Il bilancio di Max Allegri non può che essere positivo. "Abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un po’ per colpa nostra e un po’ perché la Roma è una grande squadra", ha detto.

"Con chi lotteremo per lo Scudetto? La Roma e il Napoli sono avanti rispetto alle altre, anche perché più abituate a lottare, ma non escludo l’Inter e la Lazio”, ha agigunto. Dybala, però, è rimasto a guardare: "Non è assolutamente un problema, lo sarebbe non averlo nella nostra rosa: ha fatto tanto e farà ancora tanto per la Juventus, ma in questo momento sto scegliendo altri giocatori, importanti come lui. La stagione è ancora lunga. Stasera c’era bisogno di più solidità, perché la Roma è una squadra molto fisica, tutto qui. Ma Paulo sta ritrovando la forma fisica e mentale ideale: lui gioca in una grande squadra e rispetta le decisioni, alla fine è il rettangolo verde a decidere. È un momento, ma non è assolutamente un problema".