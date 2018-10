JUVE, ALEX SANDRO: "LA NOSTRA FORZA AVERE PIU' DI UNA FORMAZIONE"

02/10/2018

"Abbiamo fatto benissimo anche giocando a tre, la nostra forza è avere più di una formazione e per gli altri è una difficoltà in più. Siamo fortunati ad avere giocatori fortissimi, quando non c'è Cristiano Ronaldo c'è Dybala, complimenti a lui per la grande partita". Parole di Alex Sandro dopo il tris della Juve allo Young Boys.