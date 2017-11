JORGINHO: "L'ITALIA NON MERITAVA TUTTO QUESTO"

14 novembre 2017

"Sinceramente non so neanche cosa scrivere, so solo che mi dispiace tantissimo per come sia andata, l'Italia non meritava tutto ciò". Lo scrive sul suo profilo instagram Jorginho dopo lo spareggio contro la Svezia che è stato anche il suo amaro esordio ufficiale con l'Italia. "Avrei tanto voluto festeggiare la mia prima partita ufficiale con la nazionale - scrive Jorginho -, purtroppo non è stato possibile e sono molto triste per questo. Ma si va avanti e dobbiamo pensare che ci abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine, con tutto il cuore".