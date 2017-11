John Elkann: "Più forte è la concorrenza e più forte è la Juve"

9 novembre 2017

ANDREA AGNELLI: "LA JUVE E LA MIA FAMIGLIA INSCINDIBILI"

E sempre in occasione della kermesse bianconera al JMuseum ha parlato anche il presidente della Juve Andrea Agnelli: "Sicuramente è una giornata speciale oggi, festeggiamo inaugurando questa magnifica mostra per i 120 anni della Juventus di cui 94 con la nostra famiglia e questa è una cosa di cui siamo estremamente orgogliosi. Siamo la più lunga proprietà in qualsiasi franchigia sportiva di qualsiasi post mondiale e questa è una cosa che mi preme ricordare, è un orgoglio. Questa mostra racconta attraverso la cultura il nostro Paese, di questo vorrei ringraziare il curatore Walter Veltroni che per me è stato un amico e un maestro al quale mi rivolgo per le questioni importanti. Un ringraziamento va anche al presidente del museo Paolo Galimberti, che ha avuto l’idea di questa mostra. Spero che in numerosi correranno a vedere questa mostra che rappresenta la storia non solo della Juventus ma quella del Paese".