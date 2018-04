JOE JORDAN: "ITALIA E JUVE, BUFFON VI SERVE"

27 marzo 2018

Joe Jordan, mitico ex giocatore del Milan, ha parlato di Nazionale a calciomercato.come e a ilbianconero.com: "L’Italia sta vivendo un grosso incubo, era da parecchio tempo che non si qualificava per la coppa del Mondo. Ma questo è successo anche alla Scozia, quest’anno. Non l’ho vista contro l’Argentina, ma tra le sue convocazioni ho visto tanti giocatori giovani. Bisogna ripartire da qui. Inghilterra? Si è qualificata facilmente nel suo gruppo, sta crescendo sempre di più. Kane sarà infortunato, ma Vardy è sempre pericoloso e può giocar bene con Rashford che è ancora molto giovane. Lingard, match-winner con l’Olanda, sa già segnare gol importanti. Southgate, invece, ho visto che ora gioca a tre in difesa con un terzino di spinta come Walker”. Poi su Buffon: "Non sapevo che in Italia ci fosse discussione sul convocare ancora Buffon, lui è un portiere molto esperto e dotato di una grandissima esperienza che servirà per bilanciare il giusto mix in questa nuova nazionale. A beneficiarne saranno soprattutto i giovani, tra cui Cutrone – che ho visto recentemente contro l’Arsenal – e Chiesa”.