Joao Mario, una delusione? "Penso a fare del mio meglio"

4 maggio 2017

La crisi dell'Inter. La crisi dei giovani campioni -strapagati- in nerazzurro. Un anno fa, le attenzioni per Kondogbia, e la delusione che ne è derivata. L'anno-bis del francese non è stato granché, anche se al fianco di Gagliardini per due mesi e mezzo ha funzionato. L'estate scorsa, caso-Gabigol a parte (era e rimane un insondabile mistero), è stato Joao Mario a mettere in moto il miglior senso dell'attesa. E la luce a intermittenza del portoghese ha fatto emergere quei dubbi emersi per Kondogbia. Possibile che all'Inter si accostino soltanto delusioni multimilionarie?



Così attorno a Kondogbia e a Joao Mario le voci di mercato si sono sprecate, e il portoghese prova -per quel che lo riguarda- a scansarle, se non eliminarle. "Penso solo a fare del mio meglio, so che la società ha fatto un investimento importante per portarmi qua": lo dice il centrocampista dell'Inter in una intervista a Premium Sport, rispondendo ad una domanda sul suo futuro.

Il portoghese preferisce non parlare della situazione di Stefano Pioli: "Noi giocatori non dobbiamo farci distrarre, di queste cose deve parlare e decidere la società. E' una stagione difficile io provo a guardare avanti e a migliorarmi. Poi rispetto le decisioni della società, ma la mia mentalità è controllare il mio lavoro e il mio atteggiamento".