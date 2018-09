ITALIA, ZANETTI A MANCINI: "GIOCA CHI E' PIU' BRAVO"

04/09/2018

"Dopo la mancata qualificazione al Mondiale occorre fare un lavoro che possa far crescere i giovani italiani, Mancini è certo la persona adatta per questo percorso. Ma in campionato, indipendentemente dalla nazionalità, penso che debba essere premiato il talento, in sostanza gioca chi è più bravo". Così Javier Zanetti, bandiera dell'Inter, ha replicato al ct azzurro. "La nazionale italiana deve ripartire e per farlo naturalmente ha bisogno dei migliori giocatori giovani - ha aggiunto - Ma serve trovare il giusto mix. Siamo tutti contenti, poi, se ci sono più giocatori italiani bravi che scendono in campo: anche perché questo valorizza il settore giovanile dei club e tutto quello che c'è dietro".