ITALIA, ULTIMO ALLENAMENTO: SPINAZZOLA A RIPOSO

9 novembre 2017

Ultimo allenamento a Coverciano, questa mattina, per la Nazionale italiana che domani sera affronterà a Solna la Svezia per l'andata dei play off di qualificazione al Mondiale di Russia 2018. L'atalantino Leonardo Spinazzola, che ieri si è fermato per un affaticamento muscolare, è stato tenuto a riposo precauzionale. Spinazzola partirà comunque con il charter dell'Italia che decollerà verso la Svezia alle 16.30 dall'aeroporto fiorentino di Peretola. Sul volo degli azzurri salirà anche il presidente federale Carlo Tavecchio, che raggiungerà all'ora di pranzo la Nazionale di Ventura a Coverciano.