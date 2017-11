ITALIA, TAVECCHIO: "SPINE SOTTO I PIEDI"

9 novembre 2017

"In questo momento sono con le spine sotto i piedi, perché sto andando a trovare i ragazzi che giocheranno domani sera. Avremo la speranza di superare questo ostacolo e di andare in Russia. Non pensiamo passare diversamente". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a Milano, pensando alla sfida di andata dello spareggio per Russia 2018 fra Svezia e Italia.