ITALIA: TAVECCHIO "REAZIONE IN CAMPO, NON E' TEMPO DI PAROLE"

11 novembre 2017

In albergo prima della partenza e sull'aereo di ritorno dalla Svezia, oggi non è parsa ancora smaltita la rabbia della nazionale italiana per la sconfitta di ieri: ma il pensiero è gia' rivolto a lunedi'. Perche' nel Ct Ventura e in tutti i giocatori, cosi' come nel Presidente della Figc Tavecchio, c'e' la convinzione dichiarata di potercela fare e trasformare la delusione della Friends Arena di Stoccolma in un'arma in piu' per la gara di ritorno. A chi gli ha chiesto un commento a freddo, il presidente federale ha risposto: "Non è tempo di parole, la reazione ci sarà in campo".