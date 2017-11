ITALIA-SVEZIA, VENDUTI 65MILA BIGLIETTI

6 novembre 2017

Sono già 65.000 i biglietti venduti per Italia-Svezia, in programma lunedì a San Siro e valida come ritorno dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2018. A ora non ci sono più tagliandi acquistabili ma, 24 ore prima della partita, potrebbero essercene a disposizione alcune migliaia.