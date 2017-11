ITALIA-SVEZIA, SAN SIRO TRICOLORE

12 novembre 2017

72mila spettatori e una coreografia speciale per spingere l'Italia alla rimonta nella gara di ritorno dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali con la Svezia. Lo stadio di San Siro, infatti, domani sera diventerà tricolore grazie a una iniziativa di Federcalcio e Poste italiane, sponsor degli azzurri: le due curve si tingeranno una di rosso e l'altra di verde, grazie ai cartoncini che stanno per esser distribuiti, mentre la tribuna si colorerà di bianco.