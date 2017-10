ITALIA-SVEZIA, SABATO LE CONVOCAZIONI

30 ottobre 2017

E' iniziato il conto alla rovescia per il playoff con la Svezia, che metterà in palio il pass per Russia 2018. Nel pomeriggio di sabato 4 novembre il commissario tecnico Gian Piero Ventura diramerà le convocazioni per i due match e domenica sera gli Azzurri si raduneranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove il giorno seguente saranno impegnati nella prima seduta di allenamento. La squadra partirà giovedì 9 novembre alla volta della Svezia, venerdì 10 scenderà in campo alla 'Friends Arena' di Solna per l'andata del play off e all'indomani della partita farà rientro a Milano, dove preparerà il match di ritorno sul campo del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile.