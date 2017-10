ITALIA-SVEZIA, IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL TERZO ANELLO DI SAN SIRO

30 ottobre 2017

Sarà gremito lo stadio di 'San Siro' lunedì 13 novembre (ore 20:45), quando accoglierà la Nazionale per la gara di ritorno del playoff Mondiale con la Svezia. La Figc, in considerazione dell'elevata richiesta di biglietti, ha deciso di mettere in vendita dalle 17 di oggi anche i tagliandi del terzo anello verde al prezzo di 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.