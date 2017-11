ITALIA-SVEZIA: FISCHI A INNO SVEDESE, AZZURRI APPLAUDONO

13 novembre 2017

Fischi a San Siro per l'inno nazionale svedese da parte del pubblico, e reazione dei giocatori della nazionale italiana che ha applaudito. In questo clima si e' svolto il cerimoniale dell'inno della squadra ospite del playoff che vale un posto al Mondiale. Sin dalle prime note, gran parte dei 72mila spettatori ha coperto di fischi l'esibizione dell'inno, e subito i giocatori azzurri schierati in campo prima della partita hanno iniziato ad applaudire, a cominciare dal capitano Gigi Buffon.