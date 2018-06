ITALIA, ROMAGNOLI: "IL CALO CI SERVA DA LEZIONE"

28 maggio 2018

Alessio Romagnoli dopo il match con l'Arabia Saudita: "Siamo stati bravi a gestire bene la palla. Gli attaccanti poi ci hanno dato una mano. Ringraziamo loro e siamo contenti. Cosa è cambiato rispetto a Ventura? Con Ventura ho fatto poco. E' un nuovo ciclo. Siamo giovani, siamo tranquilli e dobbiamo lavorare e crescere insieme. Dispiace saltare il Mondiale perché è il sogno di tutti. Una nazionale come la nostra che non va al mondiale è una delusione. Il calo di tensione? Sul 2-0 abbiamo pensato fossero chiusi i giochi e invece non dobbiamo mollare. Che questo ci serva da lezione. Balotelli? E' un grandissimo giocatore. Ha grandissime potenzialità, se gioca come oggi ci darà una grandissima mano".