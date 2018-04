Italia: rifinitura al Sisport di Torino, differenziato per Barzagli

8 ottobre 2017

Allenamento di rifinitura al centro Sisport di Torino per l'Italia, chiamata lunedì sera a una prestazione convincente in Albania dopo la brutta figura contro la Macedonia e la pioggia di critiche. Barzagli, uscito anzitempo venerdì per un problema ai flessori, ha svolto lavoro differenziato ma resta in gruppo e parte con la squadra: volo charter da Torino per Tirana, poi trasferimento a Scutari, sede della partita.