ITALIA-POLONIA, VENDUTI 14MILA BIGLIETTI

04/09/2018

Grande entusiasmo a Bologna per l'arrivo della Nazionale, che venerdi' 7 settembre (ore 20.45) allo stadio 'Renato Dall'Ara' affrontera' la Polonia nel match d'esordio della Uefa Nations League. Sono gia' 14.000 i biglietti emessi, con il Settore Distinti che e' andato esaurito: i tagliandi potranno essere acquistati fino al giorno della gara esclusivamente presso i punti vendita TicketOne presenti sul territorio nazionale. Tante le promozioni per assistere al primo impegno stagionale degli Azzurri. I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 7 settembre 2000) e agli Over 65 (nati prima del 7 settembre 1953). Tagliandi in vendita a prezzo ridotto anche per gli Under 6 (nati dopo il 7 settembre 2012 - acquistabili solo presso i punti vendita a fronte dell'acquisto di un biglietto intero/ridotto donna/ridotto Over 65) e per i possessori della Card Vivo Azzurro, mentre i biglietti 'Curva Bulgarelli - ridotto studenti' sono riservati agli studenti delle Universita' di Bologna (tagliandi acquistabili esclusivamente nei punti vendita TicketOne dell'Emilia Romagna dietro esibizione del badge universitario, fino ad esaurimento dei posti disponibili).