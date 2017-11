ITALIA: LA NAZIONALE UNISCE E APPASSIONA I MILLENNIALS

9 novembre 2017

Per un giovane su tre la passione per la Nazionale Italiana è aumentata negli ultimi quattro anni e i Millennials considerano le partite un momento di condivisione. I tifosi più appassionati sono al Sud, dove la vedono soprattutto in famiglia. Quasi 1 su 2 ha un gesto scaramantico e tra tutti i giocatori ce n’è uno che ha fatto breccia nel cuore dei più Il 75% degli Italiani si dichiara tifoso della Nazionale, contro un 60% generalmente tifoso di calcio. Per l’80% degli Italiani la Nazionale di Calcio è sinonimo di positività e, infatti, tra i principali valori che i tifosi le associano ci sono passione (38,6%), impegno e dedizione (34,5%), ma anche sportività e correttezza (33,5%). Seguita dal 93% degli abitanti del Bel Paese, la formazione azzurra dovrebbe però puntare di più sullo spirito di squadra (39,8%), sulla determinazione (36,3%) e sulla tecnica (31%) per poter superare lo scoglio dei playoff del 10 e 13 novembre e qualificarsi ai Mondiali 2018. Il momento più emozionante di una partita? Per uno su due, l’inno d’Italia prima del fischio di inizio. È quanto emerge da una ricerca sul rapporto tra gli Italiani e la Nazionale commissionata ad AstraRicerche da Goleador, da quest’anno partner ufficiale della Nazionale di Calcio Italiana. La ricerca è stata condotta nel mese di ottobre 2017 su un panel di più di 1000 persone tra i 14 e i 65 anni rappresentativo degli Italiani.