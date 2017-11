ITALIA, INSIGNE: "HO ACCETTATO LE SCELTE DI VENTURA"

14 novembre 2017

"Dispiace non andare al Mondiale, e' sempre una bella competizione. Ci abbiamo messo l'anima fino alla fine, chiediamo scusa a tutta l'Italia. Ci rifaremo la prossima volta". Lo ha detto Lorenzo Insigne tornando sull'esclusione degli azzurri dalla Coppa del Mondo. L'attaccante del Napoli, rimasto fuori per tutti i 90' nel match di San Siro contro la Svezia, non ha voluto polemizzare con Gian Piero Ventura. "Ho sempre detto che accetto le scelte del mister, se ha fatto queste scelte va bene cosi' - ha proseguito - Era una partita da vincere a tutti i cosi', e' un peccato sia andata male. Con la maglia della nazionale le scelte si accettano".