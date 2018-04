Italia-Giappone, una melina da record: 8 minuti di torello in partita!

27 maggio 2017

Poche righe e nessuna voglia di fare del vuoto moralismo. Evidenziamo solo un qualcosa che non ci è piaciuto; qualcosa che possiamo magari comprendere ma non giustificare né tantomeno apprezzare. Eccessivo, decisamente sfacciato oltretutto. Lo sport ha valori chiari, che vanno rispettati nella loro sostanza e nella loro forma.



Ci riferiamo all'interminabile e stucchevole melina, un vero e proprio torello, che ha caratterizzato gli ultimi otto minuti di Italia-Giappone: 480 secondi (sono tanti se provate a contarli realmente) in cui, con le due squadre già qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali Under 20, quattro difensori azzurri non hanno fatto altro che passarsi il pallone nella propria metacampo, chiamando saltuariamente in causa il portiere, con i pari età nipponici fermi a guardare con le braccia sui fianchi. Otto minuti!



Capiamo che il risultato premiasse entrambe le squadra ma, permetteteci, così no. Così proprio non ci piace!