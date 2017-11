ITALIA, DARMIAN: "MANCATO ULTIMO PASSAGGIO"

10 novembre 2017

"Oltre al palo abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato mentre loro hanno trovato un gol fortunato. Mancano 90 minuti, a Milano dobbiamo scendere in campo determinati e fare una grande partita". Così Matteo Darmian dopo il ko in Svezia. "Vogliamo andare ai Mondiali - ha aggiunto - . Stasera abbiamo disputato una buona partita, forse ci è mancato l'ultimo passaggio. Lunedì anche i tifosi dovranno darci una grande mano".